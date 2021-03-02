Украина

Кременчугский клуб усилил среднюю линию.

Кремень арендовал двух полузащитников Александрии: Никиту Дудку и Максима Ивахно, об этом сообщает официальный сайт кременчугского клуба.

Ивахно является воспитанником харьковского Металлиста, Дудка же — самого Кремня.

Сообщается, что обоим футболистам по 20 лет.

Ивахно провел десять матчей за молодежную команду Александрии, в которых забил 4 мяча.

На счету Дудки два матча в УПЛ и 1 гол.

Ранее сообщалось, что Кремень начал набор форвардов по объявлению.

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