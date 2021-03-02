Кременчугский клуб усилил среднюю линию.
Максим Ивахно, скриншот
02 марта 2021, 12:24
Кремень арендовал двух полузащитников Александрии: Никиту Дудку и Максима Ивахно, об этом сообщает официальный сайт кременчугского клуба.
Ивахно является воспитанником харьковского Металлиста, Дудка же — самого Кремня.
Сообщается, что обоим футболистам по 20 лет.
Ивахно провел десять матчей за молодежную команду Александрии, в которых забил 4 мяча.
На счету Дудки два матча в УПЛ и 1 гол.
Ранее сообщалось, что Кремень начал набор форвардов по объявлению.
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