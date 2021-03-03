Украина

Клуб не в состоянии доиграть остаток сезона.

ОПФК Черкащина прекратила выступления во второй лиге, об этом сообщает официальный сайт ПФЛ.

Накануне возобновления чемпионата лига получила письмо от черкасского клуба, в котором генеральный директор клуба Юрий Колесник констатировал, что команда не сможет доиграть остаток сезона.

"Информируем вас, что ОПФК Черкащина в течение декабря 2020 – января-февраля 2021 осуществляла различные организационно-правовые мероприятия с целью продолжения участия команды во втором круге второй лиги. Мы даже обратились к главе облгосадминистрации и председателю областного совета.

Но проблемы решить так и не удалось. Поэтому сообщаем что команда ОПФК Черкащина не сможет принимать участие во втором круге второй лиги сезона 2020/2021. К письму прилагаются копии обращений к главе облгосадминистрации и председателя областного совета", – цитирует письмо источник..

Согласно с процедурой, ПФЛ начала процесс снятия команды из чемпионата.

Ранее сообщалось, что экс-игрок Черкащины Максим Зеленевич перешел в винницкую Ниву.

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