Клуб не в состоянии доиграть остаток сезона.
Футболисты Черкащины, ПФЛ
03 марта 2021, 13:47
ОПФК Черкащина прекратила выступления во второй лиге, об этом сообщает официальный сайт ПФЛ.
Накануне возобновления чемпионата лига получила письмо от черкасского клуба, в котором генеральный директор клуба Юрий Колесник констатировал, что команда не сможет доиграть остаток сезона.
"Информируем вас, что ОПФК Черкащина в течение декабря 2020 – января-февраля 2021 осуществляла различные организационно-правовые мероприятия с целью продолжения участия команды во втором круге второй лиги. Мы даже обратились к главе облгосадминистрации и председателю областного совета.
Но проблемы решить так и не удалось. Поэтому сообщаем что команда ОПФК Черкащина не сможет принимать участие во втором круге второй лиги сезона 2020/2021. К письму прилагаются копии обращений к главе облгосадминистрации и председателя областного совета", – цитирует письмо источник..
Согласно с процедурой, ПФЛ начала процесс снятия команды из чемпионата.
Ранее сообщалось, что экс-игрок Черкащины Максим Зеленевич перешел в винницкую Ниву.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.