Украина

Основное время завершилось напряженной ничьей между коллективами Мирчи Луческу и Руслана Костышина.

Середина первой недели марта 2021 года в украинском футболе была посвящена проведению матчей четвертьфинального этапа национального Кубка. Столица нашей страны в этот день готовилась принять очередные два противостояния с участием общепризнанных грандов: киевского Динамо и донецкого Шахтера, в их очередной попытке побороться за данный трофей. Действующие обладатели Кубка Украины раньше своих извечных оппонентов вступали в борьбу, на поле НСК Олимпийский проводя матч против ковалевского Колоса.

Опыта участия в текущем розыгрыше Кубка у подопечных Мирчи Луческу не было. Столичный коллектив, как и донецкий Шахтер, присоединились к остальным командам лишь во время жеребьевки 1/4 финала, а команда Руслана Костышина, в свою очередь, к тому моменту уже успела вкусить все радости продвижения по турнирной сетке в данном состязании. Колос начинал с 1/16 финала, где им скоромно было обыграно Прикарпатье (1:0), после чего в следующем раунде винницкая Нива получила от "колосков" сразу четыре мяча в свои ворота (4:0). Очевидно, что получить в соперники Динамо при таких раскладах для Колоса было не наиболее выигрышной ситуацией.

Представители Премьер-лиги стараются на старте 2021 года не особо разбрасываться физическими ресурсами, что вполне объясняло их слабую активность в первой половине основного времени отчетного поединка. Обменявшись с соперниками быстрыми, но не доведенными до завершения выпадами, киевляне попытались впервые взять инициативу в свои руки, что сразу привело к реальному обострению. Цыганков на 14-й минуте развернулся на входе в правый фланг чужой штрафной, после чего пробил в сторону от ближней штанги. Беда в том, что есть вероятность, что именно в этот момент лидер атак Динамо получил мышечное повреждение бедра, в результате чего в скором времени его заменил Жерсон Родригес.

Момент с травмой игрока "бело-синих" испугал футболистов, которые нынче панически стараются избегать любых повреждений, поэтому следующего опасного момента пришлось ждать достаточно долго. Колос периодически отвоевывал пространство на чужой половине, поэтому совершенно не удивительно, что именно "колоски" получили возможность завершить один из своих многочисленных угловых ударом под левую штангу ворот Бойко, с которым голкипер соперников справился с большим трудом.

И все же, темп игры был совершенно непривлекательным. Вспоминаем лишь еще одно опасное завершение атаки Динамо, когда на 36-й минуте Караваев хлестким ударом завершал подачу Миколенко с левого фланга, но не попал по воротам с близкого расстояния, и все, интересных эпизодов до перерыва больше не возникало. По статистическим показателя коллектив Костышина даже был в чем-то лучше, а построение атак киевлян серьезно повредила травма Цыганкова. Обеим командам овертайм был совершенно не к месту, поэтому ожидалось, что они продемонстрируют волевые усилия во второй половине.

Тренерский штаб Колоса дал команду своим подопечным опуститься в оборону после возвращения на поле, что серьезно сказалось на атакующем потенциале гостей в этой встрече. По большому счету, неудачное завершение подачи от Богданова с правого фланга на 53-й минуты в исполнении Лысенко так и останется единственной реальной возможностью команды из Ковалевки забить во второй половине основного времени.

Говорим об разных категориях таймов лишь по той причине, что и у Динамо не нашлось кому завершить старания в атаке. Было достаточно много нервных ситуаций, после одной из которых на 65-й минуте был удален главный тренер гостей Руслан Костышин. Впрочем, это не помешало ему выскочить обратно на поле перед началом дополнительного времени.

В атаке киевляне заметно прибавили за счет выхода Леднева, который с первой попытки не смог завершить прострел Караваева с правого фланга на ближнюю штангу, а затем создал две классные ситуации для Беседина в правом фланге чужой штрафной, но форвард запорол их обе. В совокупности данных фактов нереализации голевых возможностей, команды были отправлены на "штрафной круг" в виде еще получаса нахождения на поле.

Не сказать, чтобы это время было необходимо коллективам Луческу и Костышина-старшего для создания реальных возможностей избежать серии пенальти, поэтому спокойно можно переходить к ее обсуждению. Начинали достаточно уверенно: Шапаренко – Ориховский, Супряга – Петров, Родригес – Милько — все они старались бить хладнокровно, но тут, в ситуацию решил вмешаться со своим промахом Леднев, пробив в сторону от правой штанги.

Затем, началась вакханалия авторства голкиперов: Бойко потащил удары от Задои и Гавриша, а Волынец не дрогнул при выстреле Караваева. Однако все окончательно испортил для Колоса Ильин, запустив мяч над левой девяткой при своей попытке. Было очень интересно!

Таким образом, финальный свисток арбитра Дениса Шурмана зафиксировал киевское Динамо в качестве представителя данной пары команд на стадии полуфинала Кубка Украины-2020/21!— Колос 0:0 (4:3 — по пен.)Бойко — Караваев, Забарный, Сирота, Миколенко (Тымчик, 116) — Сидорчук (Андриевский, 116) — Цыганков (Родригес, 25), Шапаренко, Буяльский, Де Пена (Леднев, 67) — Беседин (Супряга, 96).Волынец — Золотов, Гавриш, Петров, Черноморец — Богданов (Нгамба, 90+2), Задоя — Данфа (Ильин, 74), Д. Костышин (Милько, 115), Антюх — Лысенко (Ориховский, 81).Предупреждения: Де Пена, Родригес — Золотов, Д. Костышин, Богданов, Черноморец.