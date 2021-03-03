Украина

Агробизнес сенсационно выбил Шахтер из Кубка Украины в дополнительное время

Коллектив Александра Чижевского сумел выстоять в основное время, и сумел выйти вперед по счету в первом овертайме.

Агробизнес — Шахтер, фото ФК Шахтер Донецк

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Агробизнес — Шахтер 1:0

Гол: Семенец, 96 На 51-й минуте Алан Патрик (Шахтер) не забил пенальти (вратарь).



Агробизнес: Мозиль — Романюк (И. Когут, 64), Курило, Юхимович, Дидык, Шаповал — Н. Когут (Немтинов, 94), Черненко (Бойчук, 81), Думанюк, Семенюк (Груша, 64) — Петров (Семенец, 81).



Шахтер: Пятов — Болбат, Кривцов, Хочолава, Корниенко — Маркос Антонио (Майкон, 63) — Соломон (Тайсон, 91), Судаков (Марлос, 91), Алан Патрик, Коноплянка (Тете, 64) — Фернандо (Дентиньо, 72).



Предупреждения: Черненко, Мозиль, Шаповал, Дидык, Думанюк — Судаков, Хочолава



На 109-й минуте был удален Давид Хочолава (Шахтер) (второе предупреждение).