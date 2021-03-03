Украина

Специалист — о поражении в Кубке Украины.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру прокомментировал поражение в 1/4 финала Кубка Украины от Агробизнеса (1:0).

"Мы переживаем ужасный момент, очень плохой период в сезоне. Нам не удается быть продуктивными, как в прошлом году. Несмотря на то, что у нас были моменты, когда мы могли решить игру в нашу пользу, у соперника также было много моментов, когда они создали нам сложности.

Команда контролировала игру в течение всего матча. Но мы пострадали от контратак, эмоционально это лишило нас стабильности. Не буду говорить, что предыдущий матч с Зарей никак не подействовал. Подействовал. Не можем пока отмыться от прошлого матча".

Алан Патрик не забил пенальти в матче с Агробизнесом

"Нам нужно очистить свою голову. Но это поражение еще больше поразило наше внутреннее состояние. Футбол нам говорит – либо мы реагируем очень быстро на то, что сейчас будет идти в нашу сторону негативного, либо если мы не сможем среагировать, то рискуем продолжить с такими результатами.

Постараемся сделать все, чтобы этого не произошло. Нам еще остается 2,5 месяца до конца сезона, чтобы побороться за главную цель. Сейчас сложно, но еще возможно".

"Отрицательное, что происходит с нами в жизни, в футболе, не отличается от того, что происходит в жизни обычных людей. Все это дается очень больно. Мы не являемся исключением из правил. Несмотря на то, что мы проиграли «Заре» на последней секунде, в футболе считается результат. Мы провели хороший матч, но проиграли. Мы расстраивались ничьей, а на нас упало еще и поражение.

Сейчас мы думали, что сможем сегодня победить. Это была наша обязанность – продолжить наш путь в Кубке. В течение игры не думали, что можем проиграть, но все происходит очень внезапно.

Поздравляем Агробизнес, сложный соперник, но у нас были ситуации, когда мы могли разрешить ход игры. Мы не забили пенальти. Это все очень отрицательно сказывается на нас. Но в данный момент есть только одна вещь, которую мы должны сделать", — сказал Каштру в интервью ТК Футбол 1/2/3.