Украина

Команды до сих пор не смогли открыть счет в кубковом противостоянии.

В настоящее время проходит четвертьфинальный поединок между Агробизнесом и донецким Шахтером, в котором по-прежнему не открыт счет на момент второго тайма.

Однако уже на старте второй половины матча у "горняков" был очень хороший шанс выйти вперед.

На 52-й минуте арбитр матча Сергей Бойко сначала показал желтую карточку Манору Соломону, но после просмотра видеоповтора отменил свое решение и назначил пенальти в ворота команды Первой лиги. Одиннадцатиметровый удар принялся пробивать Алан Патрик, но вратарь соперника угадал угол и намертво забрал мяч после несильного удара бразильца.

Вашему вниманию видео эпизода:

Также отметим, что в следующей же атаки лидер Первой лиги провел классную атаку, которая закончилась голом в исполнении Сергея Петрова, но гол не был засчитан из-за офсайда — снова была задействована система ВАР.

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Агробизнес — Шахтер.