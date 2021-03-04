Украина

Хавбек Заря высказался о победе над Вересом в 1/4 Кубка Украины.

В рамках четвертьфинального матча Кубка Украины Заря в Луцке обыграла ровенский Верес (1:2). Полузащитник луганского клуба Владислав Кочергин, ставший автором одного из голов своей команды, поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Хороший соперник, физически сильный. Тяжелая игра для нас с учетом матча против Шахтера три дня назад, потеряли там много сил".

"Во втором тайме физическое состояние стало лучше. Но такое поле – ноги проседают, тяжело уже было. Верес даже в меньшинстве нам пару раз угрожал на контратаках. Тяжелая игра. Рады, что выиграли у хорошего соперника", — заявил Кочергин в программе Футбол NEWS.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Верес — Заря вы можете на Football.ua.