Петровский клуб усилился полузащитником и нападающим.
Игорь Чайковский и Илья Шевцов, ФК Ингулец
05 марта 2021, 12:41
Опытный полузащитник Игорь Чайковский и молодой нападающий Илья Шевцов были официально представлены в качестве новых игроков Ингульца.
Напомним, ранее 29-летний Чайковский расторгнул соглашение с луганской Зарей и был заявлен на сезон УПЛ в качестве футболиста петровской команды.
Что касается Шевцова, он отправился в Ингулец из черниговской Десны на правах арендного соглашение, которое рассчитано до конца текущей кампании.
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