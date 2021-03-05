Украина

Петровский клуб усилился полузащитником и нападающим.

Опытный полузащитник Игорь Чайковский и молодой нападающий Илья Шевцов были официально представлены в качестве новых игроков Ингульца.

Напомним, ранее 29-летний Чайковский расторгнул соглашение с луганской Зарей и был заявлен на сезон УПЛ в качестве футболиста петровской команды.

Что касается Шевцова, он отправился в Ингулец из черниговской Десны на правах арендного соглашение, которое рассчитано до конца текущей кампании.

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