Украина

Экс-хавбек Зари нашел новый клуб.

Полузащитник Игорь Чайковский, который долгие годы защищал цвета луганской Зари, несколько дней назад покинул клуб.

Новой командой 29-летнего хавбека стал Ингулец. Клуб заявил его на сезон, но официально пока не сообщил о подписании контракта.

Отметим, что Чайковский за последние два сезона в составе Зари провел всего шесть игр, в которых голов не забивал.

Помимо Зари Чайковский успел поиграть за Шахтер-3, Мариуполь и другой менее статусный клуб.

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