Экс-хавбек Зари нашел новый клуб.
Игорь Чайковский, ФК ЗАря
04 марта 2021, 16:26
Полузащитник Игорь Чайковский, который долгие годы защищал цвета луганской Зари, несколько дней назад покинул клуб.
Новой командой 29-летнего хавбека стал Ингулец. Клуб заявил его на сезон, но официально пока не сообщил о подписании контракта.
Отметим, что Чайковский за последние два сезона в составе Зари провел всего шесть игр, в которых голов не забивал.
Помимо Зари Чайковский успел поиграть за Шахтер-3, Мариуполь и другой менее статусный клуб.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.