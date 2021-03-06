Украина

Football.ua представляет анонс матча 17-го тура УПЛ между Олимпиком и Шахтером.

В Киеве на стадионе Динамо имени Лобановского будет сыграно донецкое дерби между Олимпиком и Шахтером. "Горняки" попытаются прервать серию из неудачных результатов. Олимпик, в свою очередь, попробует воспользоваться "расшатанным" положением своего оппонента.

Олимпик – Шахтер

Суббота, 6 марта, 17:00. Стадион Динамо имени Валерия Лобановского, Киев. Юрий Иванов – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

Результаты и игра Шахтера после возобновления чемпионата вызывают совсем не напрасные опасения болельщиков. В УПЛ "горняки" уже не сумели обыграть Колос и проиграли Заре, а в Кубке Украины и вовсе сенсационно вылетели от Агробизнеса. Только лишь в Лиге Европы Шахтер не ощутил сопротивления со стороны Маккаби, но и там все было не так однозначно, как может показаться, глядя на итоговый счет противостояния с командой из Тель-Авива.

То, что сейчас происходит в Шахтере пока рано называть кризисом. Донецкий клуб по-прежнему имеет все шансы выиграть чемпионат и максимально далеко пройти в Лиге Европы. Но не стоит игнорировать симптомы наметившихся проблем. Совсем недавно мы уже размышляли на тему, что же все-таки происходит в Шахтере.

Последние результаты Шахтера скорее сыграют в минус Олимпику. У олимпийцев у самих имеются свои сложности – только второй матч на посту главного тренера команды будет проводить Юрий Калитвинцев, из-за дисквалификации матч пропустит основной центральный защитник Драме, а Цымбалюк по причине травмы выпал на длительный срок.

Шахтер наверняка на предстоящую игру будет сверхмотивирован. "Оранжево-черные" будут с первых минут большими силами идти вперед и пытаться доказать, что весь тот негатив, который за последнюю неделю вылился на них в прессе не имеет под собой никаких оснований. Даже глядя на статистику не сложно понять, что Олимпик еще ни разу в истории противостояний этих команд не обыгрывал Шахтер. Маловероятно, что произойдет это и 6-го марта на стадионе Динамо в Киеве. И даже отсутствие травмированного Тараса Степаненко и дисквалифицированного Алана Патрика никак не поможет Олимпику избежать поражения.

Букмекеры не верят в позитивный исход для команды Юрия Калитвинцева. Скорее всего Шахтер добудет победу с крупным счетом с разницей минимум в три гола.

Статистика личных встреч

Всего игр в УПЛ: 15 (4 ничьих, 11 побед Шахтера), забитые голы 11:46

На поле Олимпика: 7 (1 ничья, 6 побед Шахтера), забитые голы 7:26

Самый результативный матч: победа Шахтера 5:2 (2018)

прогноз 0:3

Сергей Горбаченко, Football.ua