Украина

Football.ua размышляет, почему же донецкий клуб проиграл уже во второй раз за неделю.

В минувшие выходные донецкий Шахтер в чемпионате проиграл луганской Заре. И если этот результат стал от части неожиданным, он все равно не вызвал такого удивления как результат кубкового противостояния. Что произошло накануне в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского в матче Агробизнеса против Шахтера понять сложно. Наверняка и сам тренерский штаб донецкого клуба какую-то одну причину сейчас не назовет.

Давайте поразмышляем, есть ли в этом поражении сигнал о глубинных проблемах или же это та самая пресловутая "палка", стреляющая раз в год?

На матч против Агробизнеса в стартовом составе вышли игроки, которые в Шахтере имеют меньше игровой практики, но назвать это главной причиной поражения никак нельзя. Ведь даже футболисты ротации Шахтера своим уровнем гораздо выше тех исполнителей, которые выступают за Агробизнес. Коноплянка, Пятов, Болбат еще вчера были лидерами и основными игроками национальной сборной, а потому неопытным вчерашний состав Шахтера не назовешь. Из действительно "зеленых" игроков на поле появился только Георгий Судаков, но как раз к его игре меньше всего претензий.

Индивидуальный уровень игроков Шахтера гораздо выше всех в Украине. Это знают как соперники Шахтера, так и сами игроки донецкого клуба. Многие матчи "горняки" в УПЛ выигрывают именно за счет своего класса, не прилагая сверх усилий. Да что уж там матчи? В таком непринужденном ритме был выигран прошлый чемпионат. Правда, не делая никаких трансферов, сложно рассчитывать, что такая ситуация будет повторяться из года в год.

Для необходимого микроклимата внутри коллектива и создания атмосферы здоровой конкуренции все равно необходима свежая кровь. Помните, по какой причине Сергей Ребров не продлил контракт с Динамо? Появление новых футболистов в составе – не просто какая-то прихоть, а необходимость в современном футболе. Приход новых амбициозных игроков вынуждает старожилов клуба не снижать к себе требований и работать с полной самоотдачей.

Сейчас мы наблюдаем картину, когда в Шахтере уже просто необходима смена поколений. Марлос из-за снижения своих скоростных качеств играет ближе к середине поля от чего команда страдает в оборонительной фазе. Тайсон уже давно не выглядит незаменимым для клуба. Его постоянные перепады настроения точно не идут на пользу микроклимату команды. По-хорошему, Шахтер был просто обязан избавляться от такого игрока еще несколько трансферных окон назад.

Зимой Сергей Палкин в своем интервью говорил о том, что клуб ищет усиление на позицию нападающего. Снижение результативности Жуниора Мораеса говорит о том, что бразильцу действительно необходима хорошая конкуренция и нужен футболист, который может равноценно его заменить. При всем уважении к Фернандо, он на эту роль пока еще не тянет, а Дентиньо никогда не тянул вовсе и уже не потянет.

Большое удивление вызывает отказ менеджмента Шахтера думать об усилении оборонительных позиций. Для чемпионата Украины имеющихся исполнителей достаточно, но вот для решения более глобальных задач в еврокубках — нет. Мы уже писали материал о том, почему Давид Хочолава должен покинуть Шахтер. Своей игрой грузинский футболист только подтверждает правоту наших суждений. Что уж говорить, если Сергей Петров с ростом 197 сантиметров умудрялся на скорости убегать от Давида во вчерашнем матче.

Да и вообще, габаритный форвард Агробизнеса выглядел просто превосходно. Он цеплялся за мяч, был хорош в подыгрыше, здорово разгонял атаки своей команды и успевал побороться в завершающей стадии. "Потрепал" он Хочолаву с Кривцовым очень неплохо. Сложно понять, это настолько хорош Петров или же настолько слабо выглядели защитники Шахтера? В любом случае непонятно, как футболист с такими качествами и габаритами не попал в коллективы типа Колоса, Александрии или же Ворсклы. Там бы он точно не затерялся.

Вернемся к Шахтеру и ко вчерашнему матчу. Мог ли донецкий клуб одержать победу? Конечно мог. Давайте хотя бы вспомним пенальти Алана Патрика. Забей бразилец свой одиннадцатиметровый и выиграй Шахтер 1:0, то надобности в этом материале вроде и не было бы. Но симптомы проблем были во всех матчах "горняков" в этом году. Даже в матчах против Маккаби, где Анатолий Трубин не пропустил ни одного гола, тем не менее работы у него было более чем предостаточно. И будь израильтяне немного удачливее и будь их уровень индивидуального мастерства чуть выше, то все могло бы для Шахтера закончится плохо и в Лиге Европы.

Вот и по первому тайму матча против Агробизнеса к Шахтеру много вопросов. Команда из Первой лиги имела очень большое количество хороших подходов к воротам Пятова и выглядела даже острее в атаке.

Шахтер действовал самонадеянно. Складывалось впечатление, что "горняки" были уверены в том, что их неспешное перекатывание мяча по ширине поля рано или поздно даст свой результат, и соперник ошибется, а соперник ошибаться не спешил.

Ответить на вопрос, что же происходит с Шахтером, может только человек, находящийся внутри, который видит и понимает ситуацию. Мы же можем только догадываться о истинных причинах последних результатов.

Сергей Горбаченко, Football.ua