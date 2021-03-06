Украина

Новоиспеченный наставник львовской команды рассказал о быте в первые дни работы с коллективом.

Место главного тренера ПФК Львов, после неожиданного увольнения Виталия Шумского, не долго оставалось вакантным ввиду прихода на данный пост другого украинского специалиста — Анатолия Бессмертного.

Новоиспеченный наставник "золотых львов" в интервью телеканалу Футбол рассказал о своем первом опыте работы вместе с командой, а также о планах на ближайший поединок.

"Изучаю команду, футболистов. Учу их фамилии и имена. Понемногу врабатываюсь. Пытаемся тренировать различные аспекты футбола. Проблема, что пока не совсем изучил команду. Времени не хватает, потому что надо и команду готовить, и изучать соперника.

Изменения всегда влияют на коллектив. Работу, которую мы предлагаем, ребята неплохо выполняют.

Заря — команда уровня Динамо, Шахтера. Считаю, что Заря — флагман украинского футбола. Нам будет очень тяжело. Мы едем играть, а там уже будем смотреть. Нам нужно смотреть на себя, исходить из своих возможностей", — подытожил Бессмертный.

Противостояние между луганской Зарей и ПФК Львов состоится 7 марта, в 17:00 по киевскому времени.