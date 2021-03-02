Украина

Украинский специалист намерен поднять клуб выше в турнирной таблице УПЛ.

Анатолий Бессмертный назначен главным тренером Львова.

Помощником нового наставника стал Эдуард Павлов. Последним местом работы 52-летнего специалиста была Черкащина. Также он работал в черкасском Днепре, Полтаве и Полесье.

"Мне очень приятно оказаться снова во Львове, где начинался мой путь в большой футбол. Конечно, есть и небольшое волнение, принял такую ​​команду. Команду с амбициями, достаточно неплохую. Хотя, ситуация, конечно, у клуба сейчас не из лучших.

Тем не менее, будем работать. Надо поднимать команду выше в турнирной таблице. Львов этого заслуживает. Надеюсь, ребята примут те идеи, тенденции футбола, которые мы будем им предлагать.

Разумеется, нужно будет улучшать игру во всех аспектах. Как в игре в обороне, так и в атакующей работе, также и в переходах. Впереди много работы", – приводит слова Бессмертного официальный сайт львовского клуба.

Ранее сообщалось, что Алексей Антонов назначен главным тренером Черноморца.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.