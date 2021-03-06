Украина

Олег Собуцкий высказался о результатах жеребьевки полуфинала Кубка Украины.

По итогам жеребьевки полуфинала Кубка Украины перволиговому Агробизнесу, который сенсационно выбил из турнира донецкий Шахтер, предстоит встретиться с еще одним грандом украинского футбола — киевским Динамо.

Основатель команды из Хмельницкой области Олег Собуцкий поделился эмоциями от результатов жеребьевки и ожиданиями от предстоящей встречи с лидером турнирной таблицы УПЛ.

"Можем сыграть в Хмельницком, можем сыграть в Тернополе. Вчера были предложения сыграть на Львов Арене. Мы пока не знаем. Будем собираться с тренерским штабом, будем советоваться с нашими болельщиками. Возможно, сыграем в Волочиске".

"Может оно и хорошо, что выпало Динамо. Мы хорошо сыграли с Ворсклой и Шахтером. Возможно, и с Динамо сыграем хорошо. Мы уже привыкли идти под танки и тяжелую артиллерию. Мы понимаем, что Динамо — команда мирового уровня".

"После матча с Шахтером я зашел в раздевалку и сказал: "Парни, давайте не будем ловить звездочки, звездные болезни, потому что нам еще работать и работать"", — заявил Собуцкий в программе Футбол NEWS.

Предлагаем вам проголосовать в опросе — кто станет победителем текущего розыгрыша Кубка Украины. Напомним, что в другом полуфинальном матче встретятся луганская Заря и Александрия.

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