Украина

Сегодня стали известны полуфинальные пары Кубка Украины, а через два месяца пройдет финал турнира.

Вчера, 3 марта, прошли четвертьфинальные поединки Кубка Украины, в которых было много интриги, драматизма и невероятных эмоций.

До стадии полуфиналов добрались три команды УПЛ — Динамо, Заря и Александрия, к которым присоединился лидер Первой лиги Агробизнес, сенсационно обыгравший донецкий Шахтер.

Сегодня же, 4 марта, прошла жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины, по итогам которой сформировались две пары. В первом противостоянии сойдутся Агробизнес и Динамо, а во втором Александрия и Заря.

Финал турнира состоится 12 мая на городском стадионе Тернополя.

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