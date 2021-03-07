Украина

Александр Поворознюк славно отметил свой день рождения.

Накануне домашнего противостояния петровского Ингульца в рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги против ковалевского Колоса, свой юбилей отмечал президент "козаков" Александр Поворознюк.

Мероприятие проходило в теплой командной и семейной атмосфере, и во время процесса футбольный функционер поделился историей об одной из старых традиций его команды, непосредственно связанной с его персональным праздником.

"Еще при матери. У нас как-то так всегда получалось, что на мой день рождения или ее, то мы всегда проигрывали. Но с недавних пор, уже года два как, Сергей Лавриненко сказал, чтобы я не переживал, будем ломать эти традиции.

Мы уже два года ломаем эти традиции. Мы на мой день рождения Колос й*****и, на мамин день рождения — Рух й*****и. Так что я думаю, что завтра мы еще раз Колос й****м, успокоимся и все будет хорошо",

подытожил свой пламенный спич перед командой президент Ингульца.

Матч Ингулец — Колос состоится 7 марта, начало в 19:30 по киевскому времени. С анонсом данной игры Вы можете ознакомиться в соответствующем материале на нашем сайте.