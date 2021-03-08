Украина

Наставник Колоса прокомментировал безголевую ничью его команды в игре против Ингульца.

Воскресную программу 17-го тура украинской Премьер-лиги закрывало противостояние между петровским Ингульцом и ковалевским Колосом, по итогу которого зрители так и не увидели забитых мячей со стороны хотя бы одной из команд (0:0). При этом, "колоски" имели прекрасный шанс на забитый мяч, однако Павел Ориховский не смог реализовать пенальти в заключительной фазе противостояния.

Ингулец — Колос 0:0 Обзор матча

Главный тренер команды из Ковалевки, Руслан Костышин, в своем послематчевом интервью поразмышлял над причинами неудачи его команды, а также дал оценку прошедшему недельному циклу, в рамках которого Колосу довелось сыграть сразу три поединка.

"Мы владели преимуществом, территорией, но моментов создавали мало. Чтобы побеждать, нужно больше конструктива в атаке. Мне не понравилось происходившее на поле.

Мне кажется, моя команда была где-то психологически пустой, потому что то, что происходит на протяжении недели... И сегодня произошло в конце матча — это удар по нашей команде. Нужно его уметь держать. Надеюсь, выдержим его.

Эмоций нашей команде не хватало. А у нас нет такого запаса мастерства, чтобы мы могли на нем выиграть у такой команды, как Ингулец, которая славится своими бойцовскими качествами.

Мы могли победить, но снова в конце матча не забиваем пенальти. Тяжелая неделя для игроков и тренеров. Наверное, после этой недели будем меньше жить.

Я всегда могу хаять судей, защищать команду, но я не видел повтор эпизода с пенальти. Если не было 11-метрового, скажу, что его не было".

Колос вновь не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар, поэтому журналисты не могли не вспомнить о зимней скандальной ситуации с отлучением Евгения Селезнева от работы с командой в данном контексте. Руслан Костышин парировал следующим образом: "Эти вопросы ставят уже на протяжении месяца. Как вам еще сказать? Эта тема закрыта. Даже если не забьем еще 10 пенальти — эта тема закрыта. Будут бить остальные. Не нужно все спихивать на пенальти. Нужно с игры забивать. А 11-метровый такое — не забил, так не забил.

Нужно создавать 10 моментов. А так, у нас нуль моментов и при этом хотим забить с пенальти", — подытожил наставник Колоса.

Ковалевскому клубу в следующем туре предстоит провести номинально гостевой поединок на своем поле против Мариуполя.