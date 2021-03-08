Украина

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка чемпионата Украины.

В поединке 17-го тура украинской Премьер-лиги СК Днепр-1 ожидает противостояние с Александрией.

Эти команды уже встречались между собой всего пять дней назад, а произошло это в рамках четвертьфинала Кубка Украины. Тогда победителя определяла послематчевая серия пенальти, в которой удачливее оказались подопечные Владимира Шарана.

Следить за событиями поединка Днепр-1 — Александрия вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется в сегодня, 8 марта, в 14:00 по киевскому времени:

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