Футболист отметился после возвращения в Десну.
Евгений Чепурненко, Скриншот
08 марта 2021, 14:54
В рамках 17-го тура УПЛ львовский Рух принимает черниговскую Десну.
На 21-й минуте поединка Десна сумела выйти вперед. После ошибки от Рагнара Сигурдссона 31-летний Евгений Чепурненко открыл счет в игре.
Этот мяч стал первым для полузащитника в Премьер-лиге. Он лишь недавно оформил свое возвращение в клуб.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.