Украина

Футболист отметился после возвращения в Десну.

В рамках 17-го тура УПЛ львовский Рух принимает черниговскую Десну.

На 21-й минуте поединка Десна сумела выйти вперед. После ошибки от Рагнара Сигурдссона 31-летний Евгений Чепурненко открыл счет в игре.

Этот мяч стал первым для полузащитника в Премьер-лиге. Он лишь недавно оформил свое возвращение в клуб.

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