Украина

Football.ua рассказывает, что было интересного в 17-м туре УПЛ.

Прошедший 17-й тур УПЛ стал одним из самых скандальных за последнее время. Было много эмоций, неоднозначных решений арбитров и интересных результатов.

В субботу состоялось сразу два матча, и оба они закончились с одинаковым результатом. Ворскла минимально обыграла Мариуполь, а Шахтер также с перевесом в один гол обыграл Олимпик. В воскресенье Динамо выглядело уверенно в матче против Миная и выиграло 3:0, Заря не заметила Львов и разгромила своего оппонента со счетом 4:0. Матч Ингульца и Колоса закончился без голов.

В понедельник было сыграно еще два матча. Десна уверенно обыграла Рух 4:0, а Днепр-1 и Александрия сыграли вничью 0:0.

В этом туре получилась ситуация, что если какая-то из команд и забивала, то вторая оставалась без голов.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 17 ТУР

Опыт Кулача принес три очка

В Полтаве Ворскла минимально обыграла Мариуполь. В этом матче, как и во многих следующих, не обошлось без спорных решений арбитра. Единственный гол был забит с пенальти. Владислав Кулач сам его заработал, сам же и реализовал.

Эпизод с пенальти достаточно спорный. Защитник Быков пошел в контакт, но дальше форвард полтавчан ощутил на себе касание соперника и сразу же завалился на газон. С одной стороны, это опыт форварда, который воспользовался ошибкой защитника, с другой – сила контакта явно не была такой, которая могла заставить Кулача оказаться на газоне.

И если этот момент можно назвать достаточно дискуссионным, то вот Мариуполь вполне мог и сам рассчитывать на пенальти в этом матче. Сергей Яворский в своей штрафной явно не дотянулся до мяча и нарушил правила, но этот момент арбитр встречи проигнорировал и пенальти в ворота Ворсклы не поставил.

Офсайд? Пенальти? Чистый гол?

Самым скандальным матчем 17-го тура УПЛ стало противостояние Олимпика и Шахтера. Под конец первого тайма Олимпик забил свой гол, который в итоге арбитр встречи не засчитал. Если бы "горняки" сумели более уверенно обыграть своего оппонента, то, вероятно, и споров было бы гораздо меньше.

По поводу этого эпизода мы уже писали отдельный материал, почему же мы считаем, что гол действительно был отменен правильно. В прессе от Лучано Лучи мы услышали, что арбитр правильно зафиксировал офсайд в данной ситуации. Мы же от своих слов не отказываемся и считаем, что перед офсайдом было два нарушения правил. Сначала со стороны Снурницына, потом уже со стороны Трубина.

Итогом стал свободный удар в сторону ворот Олимпика. И даже если главный арбитр действительно зафиксировал офсайд, то свободный удар он поставил в правильную сторону. Интересно было бы, конечно же, увидеть рапорт арбитра и трактовку этого эпизода от него, поскольку мнений сейчас на этот счет очень много. Мы же не пытаемся никого ни в чем убеждать, а просто предлагаем вам снова проголосовать.

Милевский не сумел создать проблем своему бывшему клубу

Под большой вывеской возвращения Артема Милевского и его игры против киевского Динамо мы увидели обыденный матч лидера против аутсайдера, где Динамо владело инициативой львиную долю матча и абсолютно заслуженно довело дело до победы. Опять же говорим о судейской ошибке. На старте матча Динамо вполне могло претендовать на одиннадцатиметровый удар. Пиняшко в своей штрафной сыграл рукой. Мяч от газона отскочил в руку, и единственным оправданием для игрока Миная могло быть, если бы мяч отскочил куда-то в район плеча. На повторе хорошо видно, что мяч попал в район локтя, возможно, немного выше.

Екатерина Монзуль не пошла смотреть эпизод на мониторе, хотя игра была остановлена. Арбитр VAR посчитал, что в этом эпизоде игры рукой не было и игра продолжилась. Мы же снова отправились к нашим "любимым" правилам игры в футбол на официальном сайте УПЛ и нашли вот такую интересную картинку, которая говорит нам о том, что решение было ошибочным.

В итоге Динамо во втором тайме сумело-таки дожать своего оппонента и забить три гола. Но если бы этого не произошло, то этот момент обсуждали бы не меньше эпизода из матча Олимпик – Шахтер. И говорили бы об украденных очках у киевского клуба.

Заря в огне

Складывается впечатление, что покупка Зарей Захеди Шахаба у Олимпика только добавила мотивации имеющимся форвардам клуба. Сайядманеш и Гладкий снова были просто неудержимыми в матче против Львова. Действия Александра Гладкого в атаке в который раз подчеркивают, что этот футболист обладает сумасшедшим талантом и, несмотря на свой возраст, он продолжает феерить и проживать свою очередную футбольную молодость.

Против такой Зари у Львова просто не было никаких шансов.

"Проклятье" Селезнева

Черная полоса Колоса продолжается. В прошлом туре команда из Ковалевки на последних минутах встречи не забила пенальти, а потом и вовсе пропустила. Находясь в шаге от победы, подопечные Костышина проиграли. В этом же туре обе команды играли достаточно закрыто, а в концовке Колос заработал право пробить пенальти.

Ореховский не сумел забить, и Колос вновь не досчитался очков. А еще давайте вспомним, что на неделе команда из Ковалевки вылетела из Кубка Украины, проиграв Динамо в серии пенальти. А помните, как все насмехались над Селезневым, мол Евгений только пенальти забивать и может? Оказывается, что это не такая уж и простая задача.

Переехали и не заметили

Матч Руха и Десны напоминал противостояние команд из разных лиг, где командные скорости коллективов находятся на абсолютно разном уровне. Львовские футболисты достаточно много ошибались в этом матче. Первую серьезную голевую ошибку допустил опытный звездный новичок Руха Сигурдссон. Десна атаковала размашисто, подключая крайних защитников, используя скорость и свободные зоны.

Чертовски хорошо выглядел Тотовицкий. Игроки Руха просто не знали, что же с ним делать в этом матче. И хотя сам Тотовицкий голом не отметился, именно он был лучшим в составе Десны. Голы в ворота Руха залетали на любой вкус. А последний гол Гуцуляка стал настоящим шедевром и показателем высокого индивидуального мастерства футболиста.

Днепр-1 не смог взломать ворота Александрии

Эти две команды встречались между собой второй раз на неделе. В кубковом противостоянии только серия пенальти помогла определить сильнейшего. Так было и в матче чемпионата. За 90 минут команды так и не сумели забить в ворота друг друга. Оба коллектива действовали крайне осторожно. Что уж говорить, если первый опасный момент был создан футболистами Александрии в концовке первого тайма после стандарта.

Но тут отметим, что футболисты Игора Йовичевича во втором тайме все же показали больше желания и рвения. Днепр-1 имел несколько хороших голевых моментов, но конвертировать эти возможности в голы так и не сумел.

Статистика по игрокам

Цыганков и Шахаб продолжают удерживать первую и вторую позицию в гонке бомбардиров, а вот на третью строчку ворвались Кулач и Гладкий. Там же находится и Нуриев.

Единоличным лидером по голевым передачам стал Андрей Тотовицикй из Десны.

БОМБАРДИРЫ

АССИСТЕНТЫ

Турнирная таблица

Больших изменений в турнирной таблице не произошло. Динамо все также держит Шахтер на расстоянии в 4 очка. Заря и Десна продолжают войну за бронзу. От них пытается не отставать Ворскла.

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Динамо Киев 17 12 4 1 36 13 23 40 2 Шахтер 17 10 6 1 36 12 24 36 3 Заря 16 9 5 2 31 11 20 32 4 Десна 17 8 6 3 27 14 13 30 5 Ворскла 17 7 7 3 24 14 10 28 6 Александрия 17 6 5 6 24 21 3 23 7 Колос 17 5 8 4 21 18 3 23 8 Олимпик 16 5 2 9 22 28 -6 17 9 Мариуполь 17 4 5 8 16 24 -8 17 10 Днепр-1 17 4 4 9 22 30 -8 16 11 Ингулец 17 1 10 6 15 27 -12 13 12 Рух 17 2 7 8 15 31 -16 13 13 Минай 16 3 4 9 12 32 -20 13 14 ПФК Львов 16 3 3 10 11 37 -26 12



Следующий тур

18-й тур УПЛ обещает быть очень интересным. Нас ожидает сразу два крутых противостояния, которые вполне тянут на вывеску "центральный матч тура". Заря примет Динамо, а Шахтер встретится с Десной. Отметим, что, и динамовцы, и "горняки" уже теряли очки в играх с этими командами в текущем сезоне. А потому мы можем увидеть неожиданные перемены в турнирной таблице уже после этого тура.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 18 ТУР

Сергей Горбаченко, Football.ua