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Football.ua объясняет, почему главный арбитр матча Олимпик — Шахтер Юрий Иванов разобрался в эпизоде с отмененным голом в ворота Анатолия Трубина.

Матч Олимпик – Шахтер закончился минимальной победой команды Луиша Каштру 1:0. На 38-й минуте встречи произошел очень интересный эпизод. Нападающий Олимпика Нкенг забил гол головой, который в последствии не был засчитан. Этот эпизод воспламенил большое количество футбольных "экспертов" и болельщиков. Многие считают, что гол был забит абсолютно заслуженно и таким образом арбитр помог Шахтеру заработать три очка в этом матче.

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Признаемся, этот эпизод вызвал много споров и в нашей редакции, где мнения также были разными. Все, что нам оставалось в данной ситуации – открыть правила и попробовать докопаться до истины и понять, какое же решение все-таки принял арбитр в конечном итоге. И правильное ли оно?

Эпизод одновременно, и простой, и сложный. Изначально многие посчитали, что арбитр мог трактовать действия Снурницына против Трубина противоправными во вратарской.

Судья отправился сам просматривать эпизод, что само собой исключает возможность фиксации офсайда. Ведь, когда с помощью VAR рисуют офсайдную линию, главный арбитр встречи у монитора не нужен. Но в трансляции мы увидели, как нам рисовали линию офсайда. Опять же многие эксперты начали говорить, что как можно фиксировать положение вне игры по футболисту, которого мгновением ранее в спину толкнул вратарь? Почему же все решили, что арбитр зафиксировал именно офсайд, а не штрафной?

По вот этому жесту судьи. Рука вверх означает свободный удар, а не штрафной. По этой причине все сочли, что возмутительно фиксировать офсайд после такого толчка в спину. Является ли толчок в спину поводом для назначения пенальти? Конечно. А почему же тогда не был назначен пенальти в ворота Трубина? Все просто. До этого толчка и сам Снурницын нарушил правила. Каким образом, спросите вы? Для этого нам понадобится зайти на официальный сайт УПЛ, в разделе "Документы" найти "Правила игры IFAB 2020/21". Далее находим 12-й раздел и 2-й пункт под названием "Свободный удар".

В документе в оригинале на украинском языке нужный нам абзац звучит так:

"Перешкоджання просуванню суперника означає переміщення на траєкторію руху суперника задля того, щоб перешкодити, заблокувати, уповільнити або змусити суперника змінити напрямок, коли м'яч не перебуває в межах ігрової відстані до будь-якого гравця.

Всі гравці мають право на свою позицію на полі для гри; перебування на шляху суперника відрізняється від переміщення на траєкторію руху суперника".

Снурницын в момент подачи своим движением преграждал путь голкипера к мячу. В правилах это называется "препятствование в результате перемещения". Второй абзац уточняет, что есть разница между "препятствованием в результате перемещения" и "препятствованием в результате пребывания". Проще говоря, тут можно провести некую аналогию с баскетболом – если бы Снурницын занял свою позицию и стоял на месте, а в него влетел Трубин, то был бы назначен пенальти. А так он перемещался на траекторию движения голкипера, тем самым нарушая правила. И за такое нарушение назначается именно свободный удар, а не штрафной.

Сколько бы гневных стрел не летело сейчас в Юрия Иванова отмечаем, что в данном эпизоде главный арбитр матча справился идеально. Потому отдаем должное украинскому рефери.

Сергей Горбаченко, Football.ua