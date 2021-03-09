Украина

Дебютант Руха высказался о поражении в матче УПЛ от Десны.

В поединке 17-го тура украинской Премьер-лиги Десна одержала разгромную победу над Рухом со счетом 4:0. Полузащитник львовского клуба Алексей Сыч поделился эмоциями от своего дебюта, а также результата данного противостояния.

"Дебютировать за Рух в УПЛ — это приятные эмоции. Жаль, что сегодня уступили, но, как говорится, дальше — больше. Это уже не первая моя игра в элитном футбольном дивизионе Украины, поэтому не было большого волнения".

"Когда выходишь на замену, есть определенное воодушевление, чтобы идти вперед забивать. Мы уступали, поэтому нужно было отыгрываться. К сожалению, нам не удалось это сделать. Нас немного подвела реализация".

"Во втором тайме мы взяли мяч под свой контроль и играли достаточно неплохо. По уровню игры Рух и Десну считаю одинаковыми командами. Просто нашему сопернику больше повезло", — приводит слова Сыча официальный сайт Руха.

Посмотреть видеообзор матча Рух — Десна можно на Football.ua.