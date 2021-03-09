Украина

Нападающий луганской Зари был неудержим в минувший уик-энд.

Семнадцатый тур украинской Премьер-лиги получился менее результативным и более прагматичным в плане результатов, нежели его предшественники, однако это не помешало отдельным командам отметить достаточно крупные победы.

Согласно данным статистической платформы InStat, именно в одном из таких поединков и сумел проявить себя лучший игрок минувшего футбольного уик-энда, который затронул сразу три календарных дня.

Речь идет о нападающем луганской Зари Александре Гладком, который в домашнем для его команды матче против ПФК Львов (4:0) сумел отличиться сразу тремя голевыми действиями (дубль и один результативный пас). Итоговый результат опытного украинского форварда — 391 балл по специализированной шкале InStat.

Дубли Гладкого и Аллахьяра — в обзоре матча Заря — Львов

Тем самым, представитель команды Виктора Скрипника сумел существенно оторваться от своего ближайшего преследователя в лице футболиста черниговской Десны Алексея Гуцуляка, которому в матче против львовского Руха (4:0) удалось записать на свой счет один результативный удар. На счету подопечного Александра Рябоконя 329 баллов.

Рух — Десна 0:4 Видео голов и обзор матча

Следом за игроком "северян" расположилась пара из киевского Динамо в лице Александра Караваева, который был вынужден закрывать позицию травмированного Виктора Цыганкова в домашней игре против закарпатского Миная (3:0), и уругвайского полузащитника Карлоса Де Пены.

Динамо Киев — Минай 3:0 Видео голов и обзор матча

Украинец, в отличии от партнера по команде, не отметился результативными действиями, однако провел поединок от начала до конца, показав при этом высокую точность взаимодействия с партнерами (44 передачи, 89% точности). Стоит также выделить качественные подачи с флангов от Караваева (6 попыток, 83% точных) и низкое количество брака (6 потерь мяча). В совокупности, это принесло ему 318 баллов по системе InStat.

Уругвайский полузащитник киевского Динамо провел в тот вечер на поле 74 минуты, однако отметился эффектным голом со штрафного удара, что, с учетом солидного объема работы на своем фланге, принесло ему 302 очка от InStat.

Пятерку лучших замкнул еще один представитель луганской Зари — Дмитрий Хомченовский, на счету которого оказался один голевой пас, который стал лишь малой долей от 65 передач за игру против ПФК Львов, из которых 86% были точными. 298 баллов InStat.

Худшим игроком тура, среди футболистов, проведших на поле весь объем игрового времени, стал защитник закарпатского Миная Алексей Ковтун. На его счету всего 20 передач (65% точных), 4 потери мяча (2 — на своей половине) и скромные 166 баллов по системе InStat.