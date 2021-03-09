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Football.ua выделяет лучших в 17-м туре УПЛ.

Позади один из самых скандальных туров всего чемпионата. Самое время выделить лучших футболистов в этом туре.

Итоги 17-го тура УПЛ

На сей раз лидером по количество представителей стала черниговская Десна. Целых три футболиста из этой команды попали в нашу символическую сборную. По два представителя имеют Заря и Динамо. И по одному: Александрия, Олимпик, Шахтер и Ингулец.

Артем Малыш, Ингулец (вратарь)

Попаданий в символическую сборную: 1

Нельзя сказать, что 20-летний голкипер Ингульца имел много работы в матче против Колоса, но в концовке матча настал его звездный час. Он сумел отразить удар с пенальти. Отмечаем, что игрок Колоса пробил очень даже неплохо в угол ворот, но Малыш сыграл выше всяких похвал и хладнокровно отразил его удар.

Додо, Шахтер (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 3

Крайний защитник Шахтера в который раз отыграл хороший поединок. Привычно много помогал своей команде в атаке. Сумел и сам отличиться после передачи Майкона.

Иван Зотько, Олимпик (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Центральный защитник имел достаточно много работы в матче против Шахтера. Он сумел выиграть 88% единоборств, осуществил 7 подборов мяча и 12 перехватов.

Каспарс Дубра, Александрия (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

В матче против Днепра-1 у защитника Александрии было предостаточно работы. В одном из эпизодов Дубра своими действиями просто спас ничью для Александрии. Защитник Днепра-1 Дуглас уже перебросил мяч через Панькива и перед ним оставались пустые ворота, но Дубра успел выбить мяч на угловой с линии ворот.

Андрей Мостовой, Десна (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 2

Ветеран черниговской команды вновь продемонстрировал, что по-прежнему остается важной частью команды Александра Рябоконя. Выполнил несколько неплохих подач на своих нападающих. Был привычно активен в атаке. В обороне же у всей команды работы было не так много.

Алексей Гуцуляк, Десна (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 2

В черниговской Десне Гуцуляк уже пробовался минимум на трех позициях. В матче против Львова он появился на правом фланге полузащиты в роли инвертированного вингера. На 64-й минуте матча Гуцуляк забил роскошный гол. В лучших традициях инвертированного вингера он подработал мяч на фланге, сместился в центр и обводящим ударом в дальний угол ворот послал красивый и последний мяч в матче.

Сергей Сидорчук, Динамо (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Капитан Динамо в самый важный момент игры сумел распечатать ворота Миная. Пока гости любыми способами пытались отстоять свои ворота, Сидорчук решился на дальний удар и был точен. Еще и отдал две ключевые передачи на своих партнеров, а вот в оборонительной работе был не настолько хорош, как мы привыкли видеть Сергея. 38% выигранных единоборств – крайне низкий показатель для игрока его амплуа.

Андрей Тотовицкий, Десна (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 6

Андрей Тотовицкий – рекордсмен по количеству попаданий в символическую сборную на ровне с Виктором Цыганковым. Этот футболист своими решениями в центре поля Десны сумел обогатить атакующий потенциал команды Александра Рябоконя. Ранее все считали, что черниговский коллектив чувствует себя комфортно исключительно в контратакующей игре. Но благодаря игровым качествам Тотовицкого диапазон атакующих действий "северян" сильно расширился в этом сезоне.

Карлос Де Пена, Динамо (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Уругвайский легионер Динамо выдал очередной хороший поединок за Динамо. Был активен и настойчив на своем фланге. Не ушел с поля и без забитого мяча. Карлосу удался хороший удар со штрафного, который голкипер Миная отбить не сумел. Отмечаем, что не обошлось и без небольшого рикошета в том моменте.

Аллахьяр Сайядманеш, Заря (нападающий)

Попаданий в символическую сборную: 3

Иранский форвард показывает сумасшедшую форму в последнее время. Неудивительно, что и Львов стал жертвой этого нападающего. Защитники львовян попросту не успевали за Сайядманешем. Без особых сверхусилий форвард Зари забил два мяча, мог забивать и больше.

Александр Гладкий, Заря (нападающий)

Попаданий в символическую сборную: 3

Александр Гладкий также был великолепен в матче против Львова. У него нет той силы и мощи, которая есть у Сайядманеша, но зато он гораздо более тонкий игрок и способен решать микроэпизоды в пользу своей команды. Первый забитый мяч в матче – ни что иное как показатель высокого индивидуального мастерства нападающего, да и второй говорит о голевом чутье Александра, которое с годами никуда не делось.

Сергей Горбаченко, Football.ua