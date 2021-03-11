Украина

Команды рассудит немецкая бригада рефери.

В рамках первого тура квалификации на чемпионат мира-2022 сборная Украины в гостях сыграет против Франции.

На данный поединок назначена немецкая бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером.

Ассистентами выступят Кристиан Гиттельманн и Марко Ахмюллер из Германии. Четвертый рефери - Кристьян Дингерт (Германия)

Делегат ФИФА — Тибо де Гендт (Бельгия), а судейский наблюдатель — Луис Медина Канталехо (Испания).

Напомним, что матч Франция — Украина состоится 24-го марта на стадионе Стад де Франс. Начало встречи — в 21:45 по киевскому времени.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.