Украина

Наставник Днепра-1 высказался о после скандалах, связанных с судейством в УПЛ.

После спорных решений судей, которые произошли в ряде поединков прошлого тура украинской Премьер-лиги, главный тренер Днепра-1 Игор Йовичевич не остался в стороне и поделился своим мнением о сложившейся ситуации. По словам хорватского специалиста, "дыма без огня не бывает".

"Да, сейчас после каждого матча слышишь комментарии тренеров и президентов клубов, которые критикуют арбитраж. Конечно, судейский комитет анализирует работу своих специалистов, как тренеры своих игроков, и арбитры должны это делать, но если они являются главными актерами в каждом матче, то это явно не тот путь, которым должен идти украинский футбол".

"Я знаю, что многие специалисты, скаутов, и вообще спортивный мир следит за УПЛ, которая является прочной, мощной лигой, однако если в каждом матче на первый план выходят арбитры, то это не тот путь, ведь хочется сосредоточиться на самой игре.

"Я, как тренер, хочу выиграть игру: выманить противника, удачно завершить атаку, неожиданно захватить пространство и здесь главные актеры – это футболисты. А когда завершается матч, и мы говорим о судействе, то это не верное для украинского футбола направление".

"Как говорят, "дыма без огня не бывает", и если постоянно слышишь эти разговоры после многих игр, то комитету арбитров нужно в этом лучше разбираться, чтобы улучшить состояние УПЛ, а мы тренеры будем зацикливаться только на самом футболе. Не хочется, чтобы на результат матча влияли какие-то внешние факторы", — приводит слова Йовичевича официальный сайт Днепра-1.

Напомним, ранее Комитет этики и честной игры Украинской ассоциации футбола запретил донецкому Олимпику проводить матчи на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского за то, что президент клуба Владислав Гельзин появился в судейской комнате и на послематчевом флеш-интервью, где используя нецензурную лексику высказал свое недовольство фактом отмененного гола в ворота Шахтера. Также Олимпик оштрафовали на 500 тысяч гривен.