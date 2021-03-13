Украина

Президент Днепра-1 поделился ожиданиями от предстоящей игры его команды против Ворсклы.

Накануне гостевого поединка Днепра-1 против полтавской Ворсклы в рамках 18-го тура украинской Премьер-лиги, президент днепровского спортивного клуба Юрий Береза пообщался с журналистами телеканала Футбол, рассказав в своих ожиданиях от предстоящей игры его команды.

"Моя основная мечта — гимн Лиги чемпионов на Днепр-Арене. Там простых соперников не бывает. Если мы не можем выиграть у Ворсклы, Динамо и Шахтера, то зачем мечтать о Лиге чемпионов?

Сейчас наша команда прогрессирует. Хочу, чтобы никто и ничто не помешало празднику футбола. А все остальное мы покажем на футбольном поле", — выразил свое мнение футбольный функционер.

Напомним, что матч Ворскла — Днепр-1 состоится сегодня, 13 марта. Начало в 17:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.