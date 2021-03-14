Украина

Football.ua представляет анонс матча 18-го тура УПЛ.

В рамках 18-го тура украинской Премьер-лиги Мариуполь проведет свой очередной номинально домашний поединок на поле своего соперника, которым в данном случае станет ковалевский Колос.

Мариуполь — Ворскла

Воскресенье, 14 марта, 14:00. Колос, Ковалевка. Александр Шандор (Львов) — главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

Уже со следующей недели приазовцы планируют наконец-то провести первый поединок на своей арене, которая пережила процесс реконструкции поля. А пока что, подопечным Остапа Маркевича предстоит решать более приземленные задачи, направленные на улучшение их положения в турнирной таблице. Мариуполь, в свое время, успел забраться на достаточно высокие позиции, однако неудачная серия в вечно гостевых поединках напрочь испортила сезон команде.

Было время, когда противостояние Колоса и Мариуполя можно было назвать соперничеством двух соседних по рангу коллективов, однако нынче отставание приазовцев от "колосков" возросло до шести пунктов, что позволяет коллективу Руслана Костышина не особо переживать по поводу возможной неудачи. Но рассчитывает ли клуб из Ковалевки на то, что может проиграть в предстоящем поединке? В этом есть большие сомнения, так как даже в не самых удачных своих играх Колосу удавалось показать характер, но набранных баллов это приносило недостаточно количество для попадания в потенциальную зону еврокубков.

Позиции Колоса, после завершения этого игрового уик-энда, могут измениться только в сторону улучшения, если команде Костышина удастся подловить Александрию на возможной осечке в игре против донецкого Олимпика. Мариуполь, в свою очередь, находится в схожей ситуации и, как ни странно, именно отсутствие набранных очков со стороны "олимпийцев", при условии хоть какого-то успеха приазовцев.

Статистика личных встреч

Всего матчей: 8 (4 победы Мариуполя, 1 ничья, 3 победы Колоса), разница мячей — 9:6.

На поле Мариуполя: 2 (2 победы Мариуполя), разница мячей — 5:1.

На поле Колоса: 6 (2 победы Мариуполя, 1 ничья, 3 победы Колоса), разница мячей — 4:5.