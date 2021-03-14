Украина

Предлагаем вашему вниманию составы команд.

Мариуполь в рамках поединка 18-го тура чемпионата Украины примет на своем поле Колос. За Колос с первых минут сыграет Денис Костышин.

Мариуполь: Кудрик — Стасюк, Мампасси, Чоботенко, Меличенко — Чех, Мишнев — Топалов, Бондаренко, Горбунов — Кулаков

Запасные: Гальчук, Драмбаев, Сагуткин, Муравский, Кирюханцев, Петерман, Кащук, Очеретько, Трофимюк

Колос: Кучерук — Золотов, Петров, Новак, Черноморец — Задоя, Ориховский — Антюх, Чурко, Костышин — Лысенко

Запасные: Кучеренко, Кравченко, Ром, Милько, Нгамба, Богданов, Ильин, Данфа, Исаенко

Матч Мариуполь — Колос начнется в 14:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.