Предлагаем вашему вниманию составы команд.
Денис Костышин, фото Колос
14 марта 2021, 13:17
Мариуполь в рамках поединка 18-го тура чемпионата Украины примет на своем поле Колос. За Колос с первых минут сыграет Денис Костышин.
Мариуполь: Кудрик — Стасюк, Мампасси, Чоботенко, Меличенко — Чех, Мишнев — Топалов, Бондаренко, Горбунов — Кулаков
Запасные: Гальчук, Драмбаев, Сагуткин, Муравский, Кирюханцев, Петерман, Кащук, Очеретько, Трофимюк
Колос: Кучерук — Золотов, Петров, Новак, Черноморец — Задоя, Ориховский — Антюх, Чурко, Костышин — Лысенко
Запасные: Кучеренко, Кравченко, Ром, Милько, Нгамба, Богданов, Ильин, Данфа, Исаенко
Матч Мариуполь — Колос начнется в 14:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.