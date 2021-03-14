Хавбек гарантировал себе попадание в номинанты на лучший гол года.
СЕРГЕЙ СИДОРЧУК, ФК ДИНАМО КИЕВ
14 марта 2021, 18:35
В рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги луганская Заря дома уступает киевскому Динамо.
Счет в матче открыл Артем Беседин, в второй мяч забил Сергей Сидорчук.
Капитан "бело-синих" после подачи с углового нанес идеальный по силе и точности удар. У Николы Василя не было шансов его отразить.
Текстовая онлайн-трансляция матча Заря — Динамо доступна на Football.ua.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.