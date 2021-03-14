Украина

Хавбек гарантировал себе попадание в номинанты на лучший гол года.

В рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги луганская Заря дома уступает киевскому Динамо.

Счет в матче открыл Артем Беседин, в второй мяч забил Сергей Сидорчук.

Капитан "бело-синих" после подачи с углового нанес идеальный по силе и точности удар. У Николы Василя не было шансов его отразить.

Текстовая онлайн-трансляция матча Заря — Динамо доступна на Football.ua.

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