Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка 18-го тура УПЛ.
Заря - Динамо, Football Hub
14 марта 2021, 12:14
В поединке 18-го тура украинской Премьер-лиги луганская Заря на запорожской Славутич-Арене примет киевское Динамо.
В матче первого круга чемпионата Украины между этими командами была зафиксирована ничья — 1:1.
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Следить за событиями поединка Заря — Динамо Киев вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 14-го марта, в 17:00 по киевскому времени:
После 17 игр Динамо лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая Шахтер на четыре очка. Заря находится на третьем месте, отставая от "горняков" на те же четыре балла, но имея на игру меньше.
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