Украина

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка 18-го тура УПЛ.

В поединке 18-го тура украинской Премьер-лиги луганская Заря на запорожской Славутич-Арене примет киевское Динамо.

В матче первого круга чемпионата Украины между этими командами была зафиксирована ничья — 1:1.

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Следить за событиями поединка Заря — Динамо Киев вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 14-го марта, в 17:00 по киевскому времени:

После 17 игр Динамо лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая Шахтер на четыре очка. Заря находится на третьем месте, отставая от "горняков" на те же четыре балла, но имея на игру меньше.

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