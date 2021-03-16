Нападающий отправится в расположение национальной команды.
Аллахьяр Сайядманеш, фото Заря
16 марта 2021, 09:36
Аллахъяр Сайядманеш получил вызов в национальную команда Ирана, сообщает официальный твиттер-аккаунт.
Футболист примет участие в тренировочном процессе сборной с 21 по 30 марта.
Сайядманеш в текущем сезоне провел 16 поединков, в которых отметился пять забитыми голами и двумя результативными передачами.
Напомним, что Аллахьяр летом не вернется в Фенербахче, которому принадлежит. Об этом сообщил агент футболиста.