Украина

Нападающий отправится в расположение национальной команды.

Аллахъяр Сайядманеш получил вызов в национальную команда Ирана, сообщает официальный твиттер-аккаунт.

Футболист примет участие в тренировочном процессе сборной с 21 по 30 марта.

Сайядманеш в текущем сезоне провел 16 поединков, в которых отметился пять забитыми голами и двумя результативными передачами.

Напомним, что Аллахьяр летом не вернется в Фенербахче, которому принадлежит. Об этом сообщил агент футболиста.