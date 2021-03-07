Украина

Иранец продолжит выступать в Украине.

Нападающий луганской Зари Аллахьяр Сайядманеш не вернется в турецкий Фенербахче, которому принадлежат права на игрока, грядущим летом. Об этом рассказал его агент Бехрад Талеби.

"Летом он точно не вернется в Фенербахче. Я первый раз слышу такую информацию. Сейчас у Аллахьяра контракт до 2022 года.

Если он продолжит играть в таком духе, то большие клубы захотят провести трансфер. Он самый молодой иранский футболист, который играет на таком уровне".

Также Талеби заявил, что после матча с Шахтером, в котором Аллахьяр сделал голевой пас, игроком заинтересовались многие клубы.

"Могу сказать, что после матча с Шахтером было много звонков Заре по поводу Сайядманеша, но уверяю, что он останется тут еще на год. Он покинет луганский клуб лишь в том случае, если захочет заработать денег для своей команды.

Он счастлив играть в Заре, ему очень нравятся тренер, игроки, условия. Аллахьяру комфортно", — цитирует Талеби Футбольный формат.

Ранее сообщалось, что Сайядманеш стал лучшим игроком 16-го тура УПЛ и лучшим футболистом февраля в УПЛ.

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