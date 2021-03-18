Украина

"Бело-синие" готовы вернуть фанатам деньги за билеты на матч чемпионата против Руха.

На заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое прошло 17 марта в Киевском городском совете, решился вопрос проведения массовых спортивных мероприятий без зрителей сроком на три недели.

Динамо Киев на своем официальном сайте выступило с обращением к болельщикам по этому поводу, затронув тему билетов на поединок 19-го тура украинской Премьер-лиги против львовского Руха.

"Все мы вместе с вами радовались возобновлению футбольных соревнований и возвращению зрителей на трибуны украинских стадионов. Мы очень благодарны всем поклонникам клуба, которые пришли поддержать Динамо на матчи весенней части чемпионата, Кубка Украины и Лиги Европы, которых не остановили ни снег, ни мороз, ни ветер".

"К сожалению, из-за угрозы пандемии коронавируса, начиная с 20 марта футбольные матчи в Киеве снова будут проходить без зрителей. Нам всем придется набраться терпения чтобы пережить это время с наименьшими потерями для здоровья наших соотечественников".

"Мы ценим каждого болельщика, который поддерживает клуб, покупая билеты на матчи и сезонные абонементы. Все, кто приобрел билеты на матч Динамо — Рух, который пройдет 21 марта без зрителей, смогут или получить назад деньги, заплаченные за билеты, или использовать эти билеты для посещения следующего матча после того, как зрителям снова разрешат вернуться на трибуны".

"Что касается абонементов на сезоны 2019/2020 и 2020/2021, то они будут действительными и на следующий сезон".

"О подробностях будет сообщено как только станет известна дата возвращения зрителей на стадионы", — сказано в официальном обращении Динамо.

Напомним, что в следующем матче Динамо Киев отправится в гости в Вильярреалу в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Встреча состоится в четверг, 18 марта. Начало в 22:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.

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