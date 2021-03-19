Украина

Команда попытается добыть результат благодаря организации игры.

Рух в рамках поединка 19-го тура чемпионата Украины отправится в гости к Динамо. Тренер Александр Грицай рассказал, что его команда противопоставит киевлянам.

"Прекрасно понимаем, что следующий матч мы сыграем против лидера чемпионата. Динамо наравне с Шахтером — это флагманы нашего футбола. Ждем очень интересной игры. У киевлян очень опытная команда и речь не о возрасте футболистов, а именно их международный опыт. Ежегодно они принимают участие в еврокубках. Почти каждый футболист Динамо — это игрок своей национальной сборной. Это очень важно.

Противостоять Динамо нужно прежде всего благодаря организации игры, как в обороне, так и в атаке. Будем пробовать проводить быстрые контрвыпады. Очень важно будет качественно действовать в переходных фазах. К слову, наш соперник это очень хорошо делает. И конечно, должны, как говорится, искать счастья у ворот Динамо. Интересно также будет противостоять Мирче Луческу. Это очень опытный и титулованный тренер. С нетерпением ждем этот матч", — приводит слова Грицая официальный сайт Руха.

Матч Динамо — Рух состоится 21-го марта в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.