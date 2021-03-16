Украина

Скандал в украинском футболе не собирается сбавлять обороты.

Рух следом за Олимпиком обратился в Комитет по этике и честной игры по поводу оскорбительных высказываний Председателя Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи, в том числе и в адрес президента "желто-черных" Григория Козловского.

Ниже приведен текст письма, которое клуб адресовал Франческо Баранке, с целью дать оценку высказываниям, которые недостойны футбольного функционера.

Напомним, что сам Лучано Лучи уже успел ответить футбольным клубам, отметив, что их владельцы ничего не решают.