Украина

Полузащитник Руха дал комментарий перед игрой с лидером чемпионата.

Рух в рамках поединка 19-го тура чемпионата Украины отправится в гости к Динамо. Марьян Мысык уверен, что его команда сможет побороться за очки.

"Нам хватает времени на подготовку, ведь матч против Львова перенесли. Готовимся к поединку с Динамо в хорошем настроении. Стремимся забрать очки у действующего лидера чемпионата. Также, конечно, хотелось бы продемонстрировать хороший уровень игры.

У киевлян очень хорошая атака. Мы должны очень внимательно и надежно сыграть в обороне и найти свой шанс у ворот соперника и его реализовать. Так, против Десны мы провели самую лучшую игру. Психологически трудно было отойти от такого удара. Было мало эмоций. К Динамо подготовимся лучше", — приводит слова Мысака официальный сайт Руха.

Матч Динамо — Рух состоится 21-го марта в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.