Украина

Португальский специалист подвергся критике.

Бывший нападающий сборной Англии Даррен Бент высказался о работе главного тренера Тоттенхэма Жозе Моуриньо.

"Нет, Жозе не плохой тренер. Я бы так не сказал. Но, по моему мнению, его тактика уже слишком стара. Он нужен Тоттенхэму для выигрыша трофеев. Но знаете, он никогда не строил проекты на 3-4 года. Таким тренером был Маурисио Почеттино.

Если "шпоры" смогут победить в Кубке Лиги — это лишь немного скрасит ситуацию. Но чтобы искупить вину за провал с Загребом, победы в Кубке Лиги будет недостаточно. Если Жозе покинет клуб в конце сезона, или же его уволят, он скажет: "Я сделал то, что должен был — выиграл трофей", — цитирует Бента Talksport.

Напомним, Тоттенхэм разгромно уступил во втором матче 1/8 финала Лиги Европы загребскому Динамо (3:0) и покинул турнир. Что касается АПЛ, то клуб на данный момент занимает восьмую строчку в таблице.

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