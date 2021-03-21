Украина

Football.ua представляет анонс матча 19-го тура УПЛ между Шахтером и Львовом.

Шахтер в Харькове сыграет против Львова и постарается не отпустить Динамо в турнирной таблице.

Львов – Шахтер

Воскресенье, 21 марта, 17:00. ОСК Металлист, Харьков. Николай Балакин – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Донецкий Шахтер теперь целиком и полностью может сосредоточиться исключительно на чемпионате. Не так давно "оранжево-черные" вылетели из Кубка Украины, а в четверг в Киеве на НСК Олимпийский они вылетели и из Лиги Европы, проиграв в ответном поединке римской Роме со счетом 1:2.

Чемпионат остается единственным турниром, который может еще как-то спасти сезон для "горняков". Если же Шахтер не сумеет обогнать Динамо в турнирной таблице, то текущий сезон со всей уверенностью можно будет называть провальным для донецкого клуба, а руководства не будет никаких оснований предлагать новый контракт своему главному тренеру. Сейчас и Динамо, и Шахтер находятся на финишной прямой в УПЛ. Оба коллектива уже во втором круге отыграли матчи с самыми опасными соперниками – Десной и Зарей. В 22-м туре Динамо и Шахтер в очном противостоянии выяснят, кто же сильнее. Но и даже победа в том матче не поможет "горнякам" возглавить турнирную таблицу, если же киевляне в других матчах будут добывать победы.

Весь этот турнирный расклад тренерский штаб и футболисты Шахтера прекрасно знают и осознают, что любая осечка в чемпионате максимально приблизит Динамо к золотым медалям.

У Шахтера сейчас происходит много перемен внутри коллектива. Совсем недавно появилась информация о том, что Тайсон был отправлен в дубль. Все это, конечно же, не идет на пользу микроклимату внутри коллектива, но тем не менее при всех этих проблемах Львов не выглядит тем коллективом, который способен доставить проблемы Шахтеру.

Скорее всего в Харькове Шахтер добудет достаточно легкую победу с разницей в более чем один гол.

Статистика личных встреч

Всего игр в УПЛ: 9 (1 победа Львова, 1 ничья, 7 побед Шахтера), забитые голы 4:23

На поле Львова: 4 (1 победа Львова, 3 победы Шахтера), забитые голы 2:7

Самый результативный матч: победа Шахтера 5:1 (2020)

прогноз 0:2

Сергей Горбаченко, Football.ua