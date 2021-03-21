Украина

Специалист поделился впечатлениями об игре.

Главный тренер ПФК Львов Анатолий Бессмертный прокомментировал победу над Шахтером в 19-м туре УПЛ (3:2).

"Игра получилась тяжелой для нас. Хочется сказать спасибо ребятам, которые поверили в себя, выполнили установку, которую им давали. Нерв матча ребята выдержали, не дрогнули. Мы забивали, сразу же сравнивали счет, легко пропускали.

Ребята справились с давлением. Очень хорошо противостояли сопернику, очень хорошо и агрессивно работали против мяча. Наверное, эта тяжелая и кропотливая работа против мяча и соперника дала свои результаты".

Также специалист рассказал, с какими проблемами столкнулась команда во время тренировок.

"Наверное, сегодняшняя победа – награда для ребят, которые много работали все 10 дней паузы. Может, мы правильно расставили акценты для ребят при атаке и обороне. Ребята очень хорошо поработали физически перед матчем. Моментами нам не было где тренироваться, но ребята терпели.

Больше времени проводили в автобусе, но ребята выдержали работу, которую им давали. Наверное, это награда за вложенный труд", — сказал Бессмертный в интервью ТК Футбол 1/2/3.

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