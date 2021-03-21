Украина

Подопечные Руслана Костышина выиграли второй матч кряду.

Заключительный поединок 19 тура Favbet Лиги подарил еще одну сенсацию. Напомним, сегодня Шахтер уступил Львову (2:3), но Заря, которая встречалась с Колосом в Коваливке, не смогла этим воспользоваться.

Поединок получился очень боевым. По сути, встречались равные по классу соперники и каждый имел шансы одержать победу. Больше повезло хозяевам, и нельзя сказать, что они не наиграли на победу. Напротив, подопечные Костышина должны были побеждать с более крупным счетом.

В первом тайме у Колоса был один момент, который они трансформировали в гол. Лысенко принял мяч в штрафной соперника после прострела с фланга, разобрался с Хомченовским и забил единственный гол в этом поединке.

Во втором тайме Заря бросилась исправлять положение, но коваливская команда надежно действовала в обороне, всячески перекрывая кислород атакующим игрокам Зари. А вот Колос, в свою очередь, мог удваивать счет, однако Абу-Ханна идеально сыграл на последнем рубеже в одном из эпизодов под занавес поединка.

Несмотря на все попытки луганчан, увезти хотя бы очко из Коваливки им не удалось. А это уже второе поражение кряду, впрочем, расстояние до Шахтера осталось неизменным — 7 очков.

Для Колоса это вторая победа подряд. Команда Костышина дышит в спину Десне, Ворскле и, собственно, самой Заре.

В следующем туре Заря сыграет против Руха, а Колос проэкзаменует Минай.

Колос — Заря 1:0

Гол: Лысенко (42).

Колос: Волынец – Черноморец, Гавриш, Петров, Золотов – Кравченко, Богданов (Нгамба, 85), Задоя (Милько, 27), Чурко (Ильин, 74) – Костышин (Смирный, 74) – Лысенко (Исаенко, 85).

Заря: Василь – Жуниньо (Цыганикс, 68), Абу Ханна (Казаков, 85), Иванисеня, Хомченовский – Назарина – Кочергин, Громов (Кабаев, 68), Юрченко – Гладкий (Шахаб, 68), Аллахъяр.

Предупреждения: Костышин (37), Золотов (61), Волынец (90+3), Смирный (90+4) — Кочергин (35), Назарина (50), Аллахъяр (86).