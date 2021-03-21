Украина

Коуч оценил игру против "бело-синих".

Помощник главного тренера Руха Александр Грицай оценил выступление команды в поединке против киевского Динамо в 19-м туе УПЛ (3:0).

"Поздравляю Динамо с заслуженной победой. Соперник очень умело играет на контратаках. Если не учитывать момент с назначенным пенальти в первом тайме, мы неплохо выглядели в защите.

Второй тайм, к сожалению, для нашей команды сложился неудачно. Пропустили после досадной ошибки. Это повлияло на нашу игру. Мы пытались играть на атаку, поэтому, пропустили и второй, а потом и в третий гол.

Не помню такого, чтобы центральный защитник выходил один на один с вратарем, такое еще во времена Бекенбауэра было. Все равно хочу подбодрить наших ребят. После таких матчей надо держать удар", — сказал Грицай в интервью пресс-службе клуба.

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