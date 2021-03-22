Украина

Наставник Колоса прокомментировал успех его команды в матче против луганской Зари.

В заключительном поединке 19-го тура украинской Премьер-лиги ковалевский Колос на своем поле принимал луганскую Зарю. Напряженное противостояние, в рамках которого хозяевам в первом тайме редко удавалось получить преимущество на мяче на чужой половине, завершилось единственным голом нападающего Владимира Лысенко, что в итоге принесло "колоскам" историческую первую победу над соперником (1:0).

Колос — Заря 1:0 Видео гола и обзор матча

Главный тренер Колоса Руслан Костышин прокомментировал успех его команды в отчетном поединке в рамках послематчевого интервью.

"Один комментарий: парни — молодцы. Изначально, за несколько дней до поединка, мы планировали играть иначе, чем в три защитника. Но, приснился сон какой-то, *ер его знает. Просто поменял решение, сказал об этом своим помощникам — пусть они собирают информацию, и мы будем играть в три центральных защитника.

Евгений Новак должен был играть сегодня в стартовом составе, но у него поднялась высокая температура. Были определенные проблемы. Денис Костышин играл с температурой, но у него она не такая высокая. Если у Новака она до 38°C, то у Дениса она была до 37 °C. Евгения мы поменяли непосредственно перед отъездом на игру, а по Денису — взяли ответственность на себя.

В целом, у нас нет незаменимых футболистов. Я всегда напоминаю об этом своей команде. Просто нет такого игрока, который может решать эпизоды в одиночку, обыгрывать по три, по четыре игрока за раз. Мы побеждаем только в команде. Мне жаль, что кто-то может выпадать, но я не переживаю по этому поводу — всегда можно кем-то заменить.

Пауза на матчи сборных стоит в нашем календаре очень вовремя. Понимаете, когда команда обыгрывает Зарю, которая до этого расправлялась со своими соперниками, имела миллион моментов, а против нас подобного не было, то я бы потом просто не смог собрать своих игроков перед следующей игрой. Если бы игра была в следующую субботу — они бы в пятницу только закончили праздновать", — подытожил успех Колоса украинский специалист.

После международной паузы, клуб из Ковалевки вернется к официальным поединкам гостевой игрой против закарпатского Миная.