Украина

Наставник Колоса поделился мнением относительно запрета на присутствие болельщиков на матчах УПЛ.

Ковалевский Колос в рамках 19-го тура украинской Премьер-лиги сумел на своем поле впервые в своей истории обыграть луганскую Зарю, отправив в ворота соперников решающий мяч перед уходом на перерыв (1:0).

Колос — Заря 1:0 Видео гола и обзор матча

Главный тренер "колосков" Руслан Костышин в рамках послематчевого интервью не только прокомментировал успех своей команды, но и поделился мнением относительно отсутствия болельщиков на трибунах — наиболее болезненной, с его точки зрения, для наставника темы.

"Мое мнение по этому поводу такое, что капец. Понимаете, вчера можно было с болельщиками, сегодня — без болельщиков. Я не понимаю, как это происходит. Больше всего, как гражданину, мне не понравилось то, как можно было на матч Шахтера и Ромы болельщиков не пустить? Это просто катастрофа! Какое-то там решение. Говорят менее чем за сутки: "Игра без болельщиков". У нас сегодня тоже был бы полный стадион.

Вчера с болельщиками, сегодня — без болельщиков. Вы уже там примите решение. Весь тур играет с болельщиками, с понедельника — все. Такое решение я совершенно не понимаю. Киевская область не находится в какой-то катастрофической зоне. А решение принимаем вслед за Киевом. Думают, сделаем "как в Киеве", ну его нафиг — принимать на себя ответственность. Не хочу отвечать, приму решение, как решил Кличко.

Слабо сказать: "Мы — не красная зона, и мы будем с болельщиками. Нет?", не знаю. А если бы концерт Мадонны был бы? Отменили бы? Нет же! Продлили бы до понедельника. Все эти полумистические решения… Не знаю, я их не понимаю", — подытожил ответ на болезненный вопрос украинский специалист.

После международной паузы, клуб из Ковалевки вернется к официальным поединкам гостевой игрой против закарпатского Миная.