Украина

Наставник сборной Украины рассказал об условиях, при которых игрока Вулверхэмптона можно будет задействовать в матчах сборной Украины.

Напомним, что ранее стала известна информация о том, что 23-летний центральный защитник Вулверхэмптона Макс Килман выразил желание выступать за национальную сборную Украины.

Данную новость во время беседы в рамках передачи Великий футбол имел возможность подтвердить главный тренер нашей национальной команды Андрей Шевченко, назвав условия, при которых станет возможным говорить о присоединении футболиста к обойме главной команды страны.

"Если игрок хочет играть за сборную Украины, то прежде чем получить вызов, он должен получить паспорт. Это — главный приоритет. Когда он получит паспорт, тогда и будем рассматривать. По Максу — насколько я знаю, этот процесс уже идет. Когда он будет закончен, и паспорт будет у него на руках, мы уже будем реагировать", — дал емкий ответ наставник сборной Украины.

В текущем сезоне Килман отыграл за свой клуб уже 17 поединков (1298 минут), за время которых отметился двумя результативными передачами.

К слову, уже в скором времени украинской национальной сборной предстоит начать групповой этап квалификации к чемпионату мира-2022 с гостевого поединка против действующих чемпионов мира — сборной Франции. Игра состоится 24 марта, начало — в 21:45 по киевскому времени.