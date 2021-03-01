23-летний англичанин может пополнить ряды команды Андрея Шевченко.
Макс Килман, Getty Images
01 марта 2021, 19:59
Центральный защитник Вулверхэмптона Макс Килман изъявил желание выступать за сборную Украины, сообщил журналист Игорь Цыганык.
По информации источника, тренерский штаб внимательно следит за выступлениями 23-летнего англичанина, который уже контактирует с представителями УАФ.
В нынешнем сезоне Килман провел 17 поединков в футболке "волков", в которых он сделал два ассиста.
Ранее наставник сборной Украины Андрей Шевченко заявлял, что для того чтобы Килман мог играть за "желто-синих", ему нужно получить украинский паспорт.
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