Центральный защитник Вулверхэмптона Макс Килман изъявил желание выступать за сборную Украины, сообщил журналист Игорь Цыганык.

По информации источника, тренерский штаб внимательно следит за выступлениями 23-летнего англичанина, который уже контактирует с представителями УАФ.

В нынешнем сезоне Килман провел 17 поединков в футболке "волков", в которых он сделал два ассиста.

Ранее наставник сборной Украины Андрей Шевченко заявлял, что для того чтобы Килман мог играть за "желто-синих", ему нужно получить украинский паспорт.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.