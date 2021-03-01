Лига наций

23-летний англичанин может пополнить ряды команды Андрея Шевченко.

Центральный защитник Вулверхэмптона Макс Килман изъявил желание выступать за сборную Украины, сообщил журналист Игорь Цыганык.

По информации источника, тренерский штаб внимательно следит за выступлениями 23-летнего англичанина, который уже контактирует с представителями УАФ.

В нынешнем сезоне Килман провел 17 поединков в футболке "волков", в которых он сделал два ассиста.

Ранее наставник сборной Украины Андрей Шевченко заявлял, что для того чтобы Килман мог играть за "желто-синих", ему нужно получить украинский паспорт.

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