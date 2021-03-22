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Наставник венгерского Ференцвароша прокомментировал последние громкие события в нашем чемпионате.

Главный тренер венгерского Ференцвароша Сергей Ребров, в условиях двухнедельной паузы в матчах чемпионата, посетил столицу Украины, где у него был запланирован визит на тренировочную базу донецкого Олимпика.

YouTube-каналу Бомбардир удалось пообщаться с украинским специалистом, который имел возможность поддержать вдохновляющей речью футболистов и тренерский штаб "олимпийцев", в условиях отсутствия у них набранных очков на протяжении уже шести матчей украинской Премьер-лиги.

"Тренер и президент Олимпика — мои давние друзья. Я приехал не просто поддержать эту команду, но и посмотреть на их работу на тренировках. Мне это интересно", — рассказал о причинах своего прибытия в тренировочный лагерь дончан Ребров.

Во время беседы с футболистами украинский специалист был уже более красноречивым: "Я рад, что к вам пришел такой тренер. Сначала, я поддерживал только Владислава Гельзина (президент Олимпика — ред.) — он мой давний друг, и, конечно следил за вами. Я приехал сюда для того, чтобы поддержать вас и вашего главного тренера, вне зависимости от ваших последних результатов.

По поводу очков? Я сам был футболистом, сейчас — я тренер. Очки… они берутся здесь (на тренировочной площадке — ред.). Не когда вы начнете играть, а именно тут. Не надо думать о том, что будет завтра-послезавтра. Тренировка — вот это ваши очки. Улучшайте себя в ее процессе. Если вы садитесь перед тренировкой, и думаете: "Как я могу себя улучшить?", и после тренировки вы садитесь, и думаете: "Да, я что-то улучшил", тогда да, тогда вы точно улучшите себя на поле.

Если ты выносишь максимум пользы с тренировки, тогда у вас будет шанс на очки. Не надо думать о ком-то другом, думайте только о себе. У вас и раньше были хорошие тренеры, Юрия Калитвинцева я поддерживаю всегда, поэтому сейчас больше слежу за вами. За вашим прогрессом", — подытожил свой спич в адрес игроков наставник Ференцвароша.

Также, Ребров высказался по поводу судейского скандала в УПЛ, о последнем из которых в открытую первым начал говорить президент Олимпика:

"Скандалы есть везде, и в Венгрии тоже. Они всегда были, есть и будут. Поскольку футбол превратился в бизнес, то скандалы будут всегда".

Наставник Ференцвароша рассказал и о своей философии в противостоянии против МОЛ Види на внутренней арене, который является одним из конкурентов "фради" в борьбе за титул: "Я никогда не считал деньги других клубов, и смотрел только на свою команду. Не думаю, что это важно. Думать о том, какие у кого игроки? Понятно, что это необходимо учитывать, но я всегда стараюсь сосредоточиться на своей работе", — подытожил фрагмент своего интервью Сергей Ребров.

Ответы на остальные вопросы от украинского наставника ожидайте в скором времени на нашем сайте.