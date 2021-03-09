Украина

Олимпик выступил с официальным заявлением о необходимости отстранения от руководства судейством Лучано Лучи и его команды.

Скандал, связанный с судейством “донецкого дерби” между Шахтером и Олимпиком, ставший причиной эмоционального выступления президента “олимпийцев” Владислава Гельзина набирает обороты.

Вслед за выступлением руководителя КДК УАФ Лучано Лучи, пригрозившему Гельзину всевозможными санкциями и вступившимся за соотечественника главой Комитета по этике и честной игре УАФ Франческо Баранкой, Гельзин заявил, что деятельность "этих специалистов" подрывает основы футбола в Украине.

В конце концов, Олимпик выпустил официальный пресс-релиз, в котором обратился к руководителям всех украинских клубов с призывом собраться для обсуждения вопроса доверия Лучано Лучи и другим руководителей судейского корпуса.

В четверг, 11 марта, КДК и Комитет по этике и честной игре УАФ соберутся для рассмотрения материалов, касающихся матча УПЛ между Олимпиком и Шахтером.

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