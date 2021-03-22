Украина

Наставник венгерского Ференцвароша прокомментировал возможность возвращения на родину.

Ранее, мы публиковали фрагменты интервью YouTube-каналу Бомбардир главного тренера венгерского Ференцвароша Сергея Реброва, в которых он рассуждал о судейском скандале в УПЛ и месте его подопечного, Игоря Харатина, в составе национальной сборной Украины.

Дополнительным вопросом к украинскому специалисту также была просьба прокомментировать периодически возникающие в СМИ слухи о возможности его возвращения на родину.

"Любой тренер, работающий за границей, хочет вернуться в Украину. Но, в каком качестве? В каком клубе? Это все в будущем. Сейчас я сосредоточен на работе в своем клубе. Что будет дальше? Посмотрим.

Разговоры о сборной — дело рук прессы. Я работаю в Венгрии. У меня контракт на три года. Также, как и у Андрея Николаевича. Хотя, я даже не знаю точно, на сколько у него контракт.

Я не понимаю, когда у человека нет результатов с командой, и начинаются какие-то разговоры, а сейчас что? Тренер работает — супер. Все рады его работе. Зачем сейчас вообще говорить о каких-то разговорах о смене тренера? Это же просто смешно!", — отбросил догадки о возможном скором возвращении Ребров.

В схожей манере наставник Ференцвароша прокомментировал и информацию о возможности возглавить сборную Украины для него, и лондонский Челси — для Андрея Шевченко: "Шевченко не в Челси, я не в сборной Украины — о чем говорить?

Я считаю, что Андрей Николаевич делает хорошую работу здесь. Я желаю ему удачи. Это мой хороший друг. Сейчас об этом говорить абсолютно неуместно".

Отметим, что в текущий момент сезона Ференцварош на всех парах мчится к защите титула Чемпиона Венгрии, имея отрыв от ближайшего преследователя в лице Академии Пушкаша в 13 очков, после 26-и сыгранных туров.