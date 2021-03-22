ЧМ-2022. Отбор

Наставник венгерского Ференцвароша высказался по поводу способностей его подопечного заменить Тараса Степаненко.

Несмотря на попадание в расширенный список участников подготовительного процесса национальной сборной Украины перед стартом квалификации к чемпионату мира-2022, опорный полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко все еще продолжает находится в процессе восстановления от травмы, в результате чего пропустил весь мартовский отрезок сезона в календаре своего клуба.

Одним из претендентов на позицию футболиста "горняков" в составе главной команды страны является полузащитник венгерского Ференцвароша Игорь Харатин. Его наставник, украинский специалист Сергей Ребров, в своем интервью YouTube-каналу Бомбардир оценил шансы своего подопечного на попадание в состав команды Андрея Шевченко.

"Харатин уже в сборной, поэтому дальше — слово исключительно за тренером. Ему решать. Я думаю, что у Игоря есть способности для того, чтобы достойно играть в национальной сборной. Все зависит от его функций на поле.

Во всяком случае, в Ференцвароше, те функции, которые я на него возлагаю, он выполняет очень ответственно. Все зависит от требований тренера, как он смотрит на эту позицию", — высказал свое мнение наставник "фради".

В текущем сезоне Игорь Харатин провел уже 34 поединка за свой клуб, отметившись шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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Напомним, что уже в скором времени украинской национальной сборной предстоит начать групповой этап квалификации к чемпионату мира-2022 с гостевого поединка против действующих чемпионов мира — сборной Франции. Игра состоится 24 марта, начало — в 21:45 по киевскому времени.